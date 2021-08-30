‘Annem kötü davranıyordu’

Ordu Korgan
'da, fındık toplama tartışmasında polis babasının tabancasıyla anneannesi Cennet G
., annesi Rahime Y
., ve ağabeyi Murat Y.'yi öldüren, Tokat
'ın Turhal
ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan babası Cemalettin Y
.'yi de ağır yaralayan 14 yaşındaki F.Y.'nin ifadesi ortaya çıktı.
İNTERNETTE OYUN BAĞIMLISI
F.Y., pedagog eşliğindeki ifadesinde, ailesinden uzun süredir psikolojik baskı gördüğünü, annesinin kendisine kötü davrandığını öne sürdü. F.Y., fındık toplamayı da sevmediğini ancak aile baskısıyla toplamaya gittiğini anlattı. SABAH, katliamın ayrıntılarını da ulaştı. Üç gündür fındık toplayan F.Y., olay sabahı kahvaltı masasında sıkıldığını ve Turhal'a dönmek istediğini söyledi. Çıkan tartışma büyüyünce, odaya giden F.Y., babasının silahını alıp önce anneannesi, ardından da kendisine müdahale etmeye çalışan annesi ve ağabeyini vurdu. Silah sesleriyle eve koşan babası da silahtaki son 4 merminin hedefi oldu. 4 yaşındaki kardeşi Y.E.Y. ise o an korkuyla saklandı. Olaydan sonra eve gelen jandarmalar tarafından saklandığı yerden çıkarılan zanlı F.Y.'nin, internette oyun bağımlısı olduğu öğrenildi. -