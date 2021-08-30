Aracı kurşunlandı: Canlı yayında polisi tehdit etti

Gaziantep'te aracına silahla ateş açılan şahıs sosyal medya hesabından 10 ayrı kez canlı yayın yaparak polis ve kamu görevlilerine hakaret ve tehditte bulununca yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "22-25 Ağustos 2021 tarihlerinde sosyal medya hesabı üzerinden 10 ayrı canlı yayın yaparak başta Polis olmak üzere kamu görevlileri ile diğer şahıslara hakaret ve tehditte bulunan N.A. isimli şüpheli Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Olayla bağlantılı olarak bu şahsa ait araca silahla ateş edilerek zarar verilmesi ve C.Ş. isimli şahsın 'alıkonularak gasp edilmesi' olayını gerçekleştirdiği tespit edilen diğer şüpheli M.A. yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.