Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Atilla Gökova’dan yerli çıpa
Giriş Tarihi: 30.8.2021 15:17

Atilla Gökova’dan yerli çıpa

Atilla Gökova’dan yerli çıpa

Türk denizciliğinde aktif rol oynayan ve yelken eğitmenliği gibi popülaritesi yeni artan bir meslek dalında 18 senedir faaliyetlerine devam eden Atilla Gökova bu deneyimini kalıcı kılmak adına yeni bir girişim ile yerli üretim ağına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bu bağlamda 3 Türk mühendisinin kurduğu Quadrati markası ekibine dahil olan ve denizcilik bilgilerini onlara aktarırken ülkemizin sularına en uygun yapıda teknolojik ürünler üretmeyi hedefleyen bu markanın ilk ürünü Atilla Gökova imzası ile piyasaya sürüldü.

Üretimi Ankara'da yapılan ve amatör denizcilerin ihtiyaçları belirlenerek her deniz koşulunda tam verim sağlamayı hedefleyen Quadrati'nin hedefi, Albatros model çapaların farklı görünümü ve modern tasarımı ile ülkemizin bir markası olarak, uluslararası platformda boy göstermek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Atilla Gökova’dan yerli çıpa
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA