Atilla Gökova’dan yerli çıpa

Türk denizciliğinde aktif rol oynayan ve yelken eğitmenliği gibi popülaritesi yeni artan bir meslek dalında 18 senedir faaliyetlerine devam eden Atilla Gökova bu deneyimini kalıcı kılmak adına yeni bir girişim ile yerli üretim ağına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bu bağlamda 3 Türk mühendisinin kurduğu Quadrati markası ekibine dahil olan ve denizcilik bilgilerini onlara aktarırken ülkemizin sularına en uygun yapıda teknolojik ürünler üretmeyi hedefleyen bu markanın ilk ürünü Atilla Gökova imzası ile piyasaya sürüldü.

Üretimi Ankara'da yapılan ve amatör denizcilerin ihtiyaçları belirlenerek her deniz koşulunda tam verim sağlamayı hedefleyen Quadrati'nin hedefi, Albatros model çapaların farklı görünümü ve modern tasarımı ile ülkemizin bir markası olarak, uluslararası platformda boy göstermek.