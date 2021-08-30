Bartın Belediyesi ‘Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi’ni ziyarete açtı



1. katında İslam'ın ilk şehitleri, İstanbul'un ve Amasra'nın fethi, Malazgirt Zaferi, Haçlı Seferleri, Balkan Savaşları ve Trablusgarp Savaşı'na yer verildi

2. katında 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale Zaferine yer verilirken,

3.katında ise Millî Mücadele ve Kurtuluş Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı bölüm hazırlandı. Yine bu katta Bartınlı Şehitlerimizle ilgili detaylı görsel ve bilgilere yer verdik.

4. katta da Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekâtı, terör olayları ve terör şehitlerimiz, sınır ötesi harekatlar ve 15 Temmuz Darbe Girişimine yer verildi.

VATAN SAVUNMASINDA ŞEHİT OLAN BARTIN'LI ŞEHİTLERİN ANISI DA YAŞATILIYOR

Müze de vatan savunmasında şehit olan Bartın'lı şehiterin de anısının yaşatıldığını belirten Başkan Akın "Müzemiz genel olarak görsel ve bilgi ağırlıklı planlandı. Toplam 50 eser sergilenirken, 791 Bartınlı şehidimizin detaylı bilgilerine yer verildi. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü müzemizde engelli vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde müzeyi ziyaret edebilmesi için engelli asansörü yapıldı. Fatih Sultan Mehmet, Seyit Onbaşı ve Şerife Bacı ile ilgili detaylı bilgilere yer verildi" dedi.

MÜZE 30 ZAFER BAYRAMINDA AÇILDI

Türk Milleti için önemli bir günde hizmete açtıklarını belirten Belediye Başkanı Cemal Akın" 418 m2'lik alanda planlanan, Haziran 2020'de ihalesini gerçekleştirdiğimiz ve Temmuz 2020'de de yapım çalışmalarına başladığımız müzemizi bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmete açıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin hatıralarını yaşatacağımız ve kentimizin turizmine büyük katkı sağlayacak olan bu önemli müzenin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de hayırlı ve sağlıklı bir ömür temenni ediyorum. Bartın Belediyesi olarak böylesine önemli bir mertebeye erişen aziz şehitlerimizin hatırlarının yaşatılacağı bu önemli projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.