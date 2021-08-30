Basit usul şartları nelerdir? Basit usule tabi mükellef nedir?

Ticaret yoluyla kazanç elde eden vergi mükellefleri, farklı şekillerde vergiye tabi olmaktadır. Bu vergilendirme türlerinden biri gerçek usul, diğeri ise basit usul vergilendirmedir. Gerçek usul ile vergilendirilen vergi mükellefleri, katma değer vergisi (KDV), stopaj ve gelir vergisi gibi vergi kesintilerinin tamamına tabi olurlar. Ancak basit usul ile vergilendirilen vergi mükellefleri ise katma değer vergisinden (KDV) ve stopaj vergisinden muaf tutulurlar. Basit usul ile vergi mükellefi olan kişiler, yalnızca ticari kazançları miktarı üzerinden vergilendirilirler. Bu nedenle basit usulde vergilendirme, vergi mükellefleri açısından oldukça avantajlı bir vergilendirme biçimidir.
BASİT USUL ŞARTLARI NELERDİR?
Basit usulde vergi mükellefi olmanın genel şartları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47'nci maddesinde belirtilmiştir. Basit usulde vergi mükellefi olmanın özel koşulları ise aynı Kanunun 48'inci maddesiyle düzenlenmiştir. Basit usule tabi olmanın genel koşulları şunlardır:
Basit usule tabi olarak vergi mükellefi olmanın özel koşulları ise şunlardır:
Basit usulde vergilendirmenin mükellefe sağladığı kolaylıklar şunlardır:
Ayrıca, basit usul ile vergi mükellefi olması mümkün olmayanlar da vardır:
BASİT USULDE YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ NEDİR?
Basit usule tabi vergi mükellefleri, her yıl Şubat ayının sonuna kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi verirler. Bu beyanname, yalnızca basit usul mükelleflerinin vergilendirmekle sorumlu olduğu kazancını kapsamaktadır.
GERÇEK USUL MÜKELLEFİN EŞİ BASİT USUL OLUR MU?
Basit usulde vergi mükellefi olan kişiler, gerçek usulde vergi mükellefi olan kişilere kıyasla birçok vergi ve emek istisnasına sahiptir. Bu nedenle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında, gerçek usulle vergi mükellefi olan kişilerin eşleri ve çocuklarının basit usule tabi vergi mükellefi olmaları kesinlikle yasaklanmıştır.
BASİT USULDE STOPAJ OLUR MU?
Basit usulde vergi mükellefi olan kişiler, gerçek usul ile vergi mükellefi olan kişilerin ödediği stopaj vergisini ödemekle yükümlü değildir. Basit usulde vergi mükellefi olanların yanında çalışan kişilerin aylık ücretleri üzerinden de stopaj kesilmemektedir.