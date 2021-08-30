Başkanvekili Pehlivan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Mesajında 30 Ağustos zaferinin tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, tarih sahnesindeki yerini yeniden alışının ilanı olduğunu dile getiren Başkan Vekili Pehlivan, şunları söyledi: "1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zaferle taçlandırılmıştır.

Büyük Taarruz, en zor koşullarda bile aziz milletimizin yeniden bağımsızlık ve özgürlük için canından vazgeçtiği, tüm mazlum toplumlara ilham veren destansı imzasıdır. Bu Büyük Zafer'den aldığımız güç ve moralle ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için çok çalıştık, çok çalışacağız ve hep birlikte çok daha güzel günlere ulaşacağız. Milletimiz, ülkemizin istiklal ve istikbali söz konusu olduğunda, koşullar ne olursa olsun her zaman aynı güçlü iradeyi, birliği, bütünlüğü göstermiştir.

Gücünü birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin, tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenmenin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü badireyi aşmamızı sağlayacağına olan inancım tamdır. Bu vesilesiyle, bize bu muhteşem zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."