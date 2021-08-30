Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye şok! Kameraya yakalandı fazla kaçamadı!

Ekipler geçtiğimiz Cumartesi günü Anıl K.'yı Maltepe'deki evinde, Eren Y. ve Savaş Ç.'yi ise Maslak'taki depoda gözaltına aldı. Lüks otomobil de burada bulundu. Şüpheli Anıl K.'nın çeşitli suçlardan suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.