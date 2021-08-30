Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece’de kaza yapan otomobil yandı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 31.8.2021 02:11

Büyükçekmece’de kaza yapan otomobil yandı: 2 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Büyükçekmece’de kaza yapan otomobil yandı: 2 yaralı

Büyükçekmece’de D-100 Karayolu’ndan caddeye girmeye çalışan otomobil sepetli vince çarptı. Kaza sonrası otomobil yangın çıkarken otomobil sürücüsü ile yanında bulunan kişi yaralandı

Kaza, 01.00 sıralarında Büyükçekmece Fatih Mahallesi D-100 Karayolu'ndan İnönü Caddesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih A.'nın kullandığı otomobil D-100 Karayolu'ndan İnönü Caddesi'ne gireceği sırada cadde üzerinde bulunan vince arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Fatih A. İle yanındaki arkadaşı yaralanırken otomobilde yangın çıktı. Yaralıları otomobilden çıkartan vatandaşlar polise, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralı Fatih A. İle ismi öğrenilemeyen yaralıyı hastaneye kaldırdı. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kaza ve yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükçekmece’de kaza yapan otomobil yandı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA