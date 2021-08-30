Çeşme’de asayiş berkemal

27-28 Ağustos' ta Alaçatı Köyiçi, Alaçatı Port, Alaçatı Unıqe, Alaçatı Port Köprü altı, Ilıca girişi, Atatürk Bulvarı ve Alaçatı Çamlıkyol bölgesinde İzmir' den gelen takviye polis ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplam 28 Amir ve 250 Personelden oluşan toplam 24 ekibin katılımıyla uygulama yapıldı.

Ekipler 2 bin 300 kişinin GBT sorgusu ile bin 150 aracı denetledi. Denetimlerde çeşitli suçlardan adli aranması bulunan 4 kişi hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Yoklama kaçağı olan 27 kişi hakkında ise gerekli tebligatlar yapıldı. Trafik denetiminde ise 224 araca toplam 140 bin 259 TL cezai işlem uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi.

Yapılan uygulamalarda 40 işletme denetlendi. Denetlemede 649 işletme çalışanının sorgusu yapıldı. Kurallara riayet etmeyen 5 işletme hakkında gerekli tutanaklar tutuldu. İlçe geneli yapılan uygulamalarda, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 5 mermi 79 adet uyuşturucu sentetik hap, 37.59 gr esrar, 6.28 gr kokain, 30.18 gr metamfetamin, 2 fişek sarılı içime hazır esrar maddesi ele geçirildi.