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Giriş Tarihi: 30.8.2021

Çifte cinayete 2 kez ağır müebbet

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Çifte cinayete 2 kez ağır müebbet
İSTANBUL Arnavutköy'de, "yasak aşk" iddiasıyla eşi Elif Yılmaz (28) ve Emre Erdoğan'ı (32) öldüren Ersin Yılmaz (28) için ağırlaştırılmış müebbet istendi. Çifte cinayet, geçen yıl 24 Eylül'de yaşanmıştı. İddiaya göre; Yılmaz eşini zorla evden çıkartarak Domuz Deresi mevkisindeki ormanlık alana götürüp öldürdü. Zanlı, cinayetin ardından Erdoğan'ın evine gitti. Eşi Büşra Erdoğan'ın gözü önünde "Karımla yıllardır ilişkisi varmış" diyerek Erdoğan'ı da öldürdü. Polise teslim olan Yılmaz hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Çiftin 3 çocuğu vardı.
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Çifte cinayete 2 kez ağır müebbet
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