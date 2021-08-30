Cunda Adası’na nasıl gidilir? Cunda Adası’na feribot ile ulaşım

Türkiye'nin Ege Denizi'nde bulunan Cunda Adası adalar arasında en büyük 4. ada olma özelliğine sahiptir. Yerli ve yabancı birçok turiste ev sahipliği yapan ada yaz aylarında oldukça ziyaretçi kabul etmektedir. Pek çok farklı alternatiflerle ulaşım sağlanan adaya hem kara yolundan hem de deniz yolundan ulaşım da oldukça kolaydır. İşte Cunda Adası'na dair tüm merak edilenler…

CUNDA ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Cunda Adası güzellikleriyle dikkat çeken ve yaz aylarında oldukça ziyaretçi alan bir ada. Peki, Cunda Adası'na nasıl gidilir? Cunda Adası'na farklı ulaşım araçları kullanarak gidebilmek mümkün. Balıkesir ilinin Ayvalık ilçesine bağlı olan Cunda Adası'na gitmek için otobüs yolculuğu tercih edilebilir. Balıkesir'e giden otobüs seferlerini kullanarak şehir merkezinden kalkan otobüs ve minibüsleri kullanarak Cunda Adası'na ulaşabilirsiniz. İstanbul'dan Cunda Adasına gitmek isterseniz deniz yolculuğu da bir diğer alternatif olabilir. İstanbul'dan İDO Bandırma feribotlarına binip Bandırma'ya gelerek oradan da Cunda Adası'na gidebilirsiniz.

CUNDA ADASI FERİBOTU

Cunda Adası'na feribot ile ulaşabilmek için Ayvalık Limanı'ndan kalkan feribot seferleri kullanılmaktadır. Karşılıklı olarak Cunda Adası ve Ayvalık Limanı'ndan her saat başı feribot seferleri düzenlenmektedir. Ayrıca İstanbul'dan kalkan İDO feribot seferlerini kullanarak Bandırma'ya gelip oradan da Cunda Adası'na ulaşabilirsiniz.

BANDIRMA FERİBOTTAN CUNDA'YA NASIL GİDİLİR?

İstanbul'dan kalkan Bandırma feribotlarına binerek Bandırma'ya geldikten sonra eğer özel aracınız varsa Susurluk yolu üzerinden Balıkesir'e gelerek oradan Ayvalık'a geçip 8 kilometre daha yol gittikten sonra Cunda Adası'na gelebilirsiniz. Eğer özel araçla gelmediyseniz Bandırma'dan kalkan Ayvalık otobüsleriyle de Cunda Adası'na gidebilirsiniz.

AYVALIK'TAN CUNDA ADASI'NA ARABAYLA GİDİLİR Mİ?

Ayvalık'tan Cunda Adası'na arabayla gidebilmek mümkün ve bir o kadar da kolay. Ayvalık'tan Cunda Adası yaklaşık 8 kilometre. Arabanızla çok rahat bir şekilde Cunda Adası'na gidebilirsiniz.

CUNDA KÖPRÜSÜ ÜCRETLİ Mİ?

Cunda Köprüsü, Ayvalık'a bağlı olan ve Cunda Adası'nı Lale Adası'yla birbirine bağlayan bir köprüdür. Peki, Cunda Köprüsü'nün ücretli olup olmadığı da merak edilen konular arasında Cunda Köprüsü açılışından bu yana ücretsiz olarak kullanılan bir köprüdür. Köprü sayesinde Cunda Adası'na deniz yoluyla birlikte karayoluyla da ulaşmak mümkün hale gelmiştir.

CUNDA ADASI NEREDE?

Ege Bölgesi'nin kuzeyinde bulunan Cunda, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı bir adadır. Cunda Adası Ayvalık ilçesine 8 kilometre uzaklıktadır.

CUNDA ADASI GEÇİŞ ÜCRETİ

Pek çok yerli ve yabancı turistin ziyaret merkezlerinden biri olan Cunda Adası'na geçiş ücreti de oldukça merak edilenler arasında. Cunda Adası'nda tatil yapacaklar ve otellerde kalacaklar için ücretler değişebilmektedir.

AYVALIK-CUNDA ARASI KAÇ KM?

Cunda Adası Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı bir adadır. Ayvalık üzerinden hem özel araçla hem de feribotla geçiş sağlanan Cunda Adası ile Ayvalık arası mesafe 8 km'dir.