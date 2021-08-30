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Giriş Tarihi: 30.8.2021 11:54

Direksiyon başında sızdı polis uyandırdı

Ersoy İŞİTMEZ Ersoy İŞİTMEZ
Direksiyon başında sızdı polis uyandırdı

Bursa’da polislerin dur ihtarına uymayıp kaçan kamyonet sürücüsünü arayan polisler sahşı aracının içinde uyurken buldu. Aşırı alkollü olduğu tespit 54 yaşındaki İbrahim C.’nin ehliyetine ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 2 yıl el konuldu.

Orhaniye Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde 16 F 4408 plakalı kamyonet sürücüsünün alkollü araç kullandığı ihbarını alan trafik ekipleri peşine düştü. Bir süre sonra Osmanbey Caddesi üzerinde duran aracın başına gelen ekipler, sürücüyü direksiyon başında uyurken buldu. Ekipler, sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Alkolün etkisiyle uyuya kalan sürücü bir süre sonra uyandırıldı. Sürücü İbrahim C. (54) alkolmetre testinde 243 promil alkollü olduğu tespit edildi. 2. kez alkollü olduğu tespit edilen sürücüye bin 679 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine 2 yıl el konuldu.

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Direksiyon başında sızdı polis uyandırdı
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