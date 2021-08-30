Direksiyon başında sızdı polis uyandırdı

Orhaniye Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde 16 F 4408 plakalı kamyonet sürücüsünün alkollü araç kullandığı ihbarını alan trafik ekipleri peşine düştü. Bir süre sonra Osmanbey Caddesi üzerinde duran aracın başına gelen ekipler, sürücüyü direksiyon başında uyurken buldu. Ekipler, sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Alkolün etkisiyle uyuya kalan sürücü bir süre sonra uyandırıldı. Sürücü İbrahim C. (54) alkolmetre testinde 243 promil alkollü olduğu tespit edildi. 2. kez alkollü olduğu tespit edilen sürücüye bin 679 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine 2 yıl el konuldu.