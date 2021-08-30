Doğum borçlanması hesaplama 2021 - Doğum borçlanması nedir, ne kadar?

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren doğum borçlanması, (a), (b), (c) bentli sigortalı kadınların, doğumdan iki seneye kadarki ödenmemiş primlerini toplu olarak ödemelerini sağlıyor. Bu sayede kadınlar emeklilikte geriye düşmezken çocuklarıyla da vakit geçirebiliyorlar.

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

En az 1 gün sigortalı çalışmış kadınların, doğum yaptıktan sonra çalışmaya ara vermeleri yüzünden prim ödemeleri durabilir. Doğum borçlanması sayesinde, en fazla 2 senelik bir sürenin primi ödenebilmektedir. Geriye dönük ödenebilen bu prim sayesinde, kadınlar emeklilikte dezavantajlı konuma düşmezler. Bununla birlikte çocuklarıyla gönül rahatlığıyla zaman geçirebilirler.

DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI

Doğum borçlanması talep edebilmek için aşağıdaki şartları karşılamak gerekmektedir:

Sigortalı olarak en az 1 gün kadar çalışmış olmak

İşten ayrıldıktan sonraki herhangi bir zamanda doğum yapmak

Çocuğun sağ olarak doğmuş ve hala yaşıyor olması.

Doğumdan sonra 2 sene çalışmamak ya da kısmen prim ödenmemiş olması

Bu şartlar karşılandığında, sigortalı kadın doğum borçlanması talebinde bulunabilmektedir.

DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR?

Doğum borçlanmasının taban hesabı o yıl belirlenen asgari ücret üzerinden hesaplanır. Asgari ücret günlük tutarının yüzde 32'si 1 günlük doğum borçlanması olarak alınmaktadır. 2021 yılı için belirlenen rakamlar şu şekildedir:

Bir günlük borçlanma tutarı: 38,16 Türk Lirası

Bir aylık borçlanma tutarı: 1.144,8 Türk Lirası

Bir çocuk için toplan tutar (720 gün): 27.475,2 Türk Lirası

Asgari ücrete endeksli doğum borçlanması rakamları bunlardır.

DOĞUM BORÇLANMASI KAÇ GÜN?

Doğum borçlanması, en fazla 3 çocuğa kadardır ve her çocuk için en fazla 2 sene borçlanılabilir. Toplam olarak 6 yıl, yani, 2760 güne kadar prim hakkı kazanabilirsiniz.

Doğum borçlanması 1 ay içinde ve tek seferde ödenmelidir.

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Sigortalılar, çalışmalarının ve/veya hizmetlerinin en son geçtiği SGK il müdürlüğü ya da merkezine başvurur. Borçlanma talep dilekçesi 'SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA' adresine yollanır. Bu şekilde borçlanma talep edilebilir. Bunun yanı sıra e-Devlet yoluyla da başvuru yapılabilmektedir. Borçlanma talebinde bulunan kadın işçinin işvereninden belge istenmez. Bunun tespiti hizmet kayıtlarından yapılmaktadır.

DOĞUM BORÇLANMASI HESAPLAMA

Doğum borçlanması, prime endeksli günlük kazanca bağlı olarak hesaplanmaktadır. Günlük kazancınızın %32'sini bulup bunu doğum borçlanması talep ettiğiniz gün miktarıyla çarparak borç miktarını bulabilirsiniz.