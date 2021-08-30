Doğum borçlanması kaç gün? Doğum borçlanması nasıl yapılır?

İlk kez 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren, 11.09.2014 yılında çıkan torba yasayla kapsamı genişleyen doğum borçlanması, (a), (b) ve (c) bentli sigortalı kadınların doğumdan itibaren iki seneye kadarki sigorta primini borç olarak saymakta ve geriye dönük bu borç toplu bir şekilde ödenebilmektedir. Böylelikle doğum yapan kadınların emeklilikte dezavantajlı konuma düşmesi engellenirken, yeni doğanların anneleriyle geçirdikleri sürenin arttırılması amaçlanmaktadır.

SGK DOĞUM BORÇLANMASI

Kadınların çocuk sahibi olmasına ve doğumdan sonra çocuğa zaman ayırmasına teşvik etme gibi amaçları olan doğum borçlanması, aynı zamanda kadınların çocuklarına ayırdığı süre yüzünden emeklilikte dezavantajlı olmalarını engelliyor. Doğum borçlanmasındaki prim borcunu ödeyen kadınlar yaşları da tutuyorsa emekli olabiliyorlar. Doğum borçlanması talep ederken bazı şartları karşılamak gerekmektedir.

SSK'lı olarak en az 1 gün kadar çalışmış olmak

İşten ayrıldıktan sonraki herhangi bir zamanda doğum yapmak

Çocuğun sağ olarak doğmuş ve hala yaşıyor olması.

Doğumdan sonra 2 sene çalışmamak ya da kısmen prim ödenmemiş olması

Bu şartları karşılayan sigortalı kadınlar, doğum borçlanması talebinde bulunabilirler.

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Sigortalılar, çalışmalarının ve/veya hizmetlerinin en son geçtiği SGK il müdürlüğü ya da merkezine başvurur. Borçlanma talep dilekçesini 'SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA' adresine yollayarak borçlanma talep edebilirler. Bunun yanı sıra e-Devlet yoluyla da başvuru yapılabilmektedir. Borçlanma talebinde bulunan kadın işçinin işvereninden belge istenmemekte, hizmet kayıtlarından tespiti yapılmaktadır.

O yıl içinde belirlenen asgari ücret miktarının günlük tutarının yüzde 32'si 1 günlük doğum borçlanması tutarıdır. 2021 yılı için belirlenen rakamlar şu şekildedir:

Bir günlük borçlanma tutarı: 38,16 Türk Lirası

Bir aylık borçlanma tutarı: 1.144,8 Türk Lirası

Bir çocuk için toplan tutar (720 gün): 27.475,2 Türk Lirası

Doğum borçlanması ödemeleri ise PTT şubelerinden, anlaşmalı bankalardan yapılabildiği gibi SGK sitesinden çevrimiçi tahsilat da yapılabilir. Doğum borçlanması 1 ay içerisinde ve tek seferde ödenmelidir. Aksi takdirde başvuru iptal edilir. Doğum borçlanması taksitlendirilemez ama bankalardan borçlanma için kredi çekilebilmektedir.

DOĞUM BORÇLANMASI KAÇ ÇOCUK İÇİN GEÇERLİ?

01.10.2008 tarihinde ilk yürürlüğe girdiği haliyle doğum borçlanmasından sadece SSK'dan sigortalı kadınlar yararlanabiliyor, üstelik en fazla iki çocuğa kadar borçlanabiliyorlardı. 11.09.2014 tarihinde yayınlanan torba yasa sayesinde BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'ndan sigortalı kadınların da faydalanmaya başladığı doğum borçlanması, üç çocuğa kadar erişilebilir hale geldi.

Şu an için doğum borçlanması üç çocuk için geçerlidir. Üç çocuktan fazlası olması durumunda, hangi doğumun borçlandırılacağı annenin tercihine kalmış bir karardır.

DOĞUM BORÇLANMASI KAÇ GÜN?

Doğum borçlanması, her çocuk için en fazla 24 ay yani 2 senedir. En fazla 3 çocuk için doğum borçlanması yapılabileceğinden 6 yıl yani 2760 gün kadar prim kazanılabilir. Doğum borçlanması olarak hesaplanacak süreçte bebeğin vefat ederse, doğum tarihinden vefat tarihine kadar olan süre borçlandırılabilir. İlk doğumu sonrasındaki iki senelik süreçte ikinci doğum gerçekleşirse, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar olan süre ve ikinci doğumun iki senelik süresi toplamı borçlandırılabilir.