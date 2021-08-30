Elektromekanik Kümelenme 2. İstişare toplantısı gerçekleştirildi

Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, Elektromekanik Kümelenme 2. İstişare Toplantısında, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi planlanan Ankara resmi kurum ve kuruluş ziyaretleri öncesinde gündemlerindeki konulara ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Demirdelen, firmaların bakanlıklardan talepleri, üretim ve ihracat konusunda yaşanan problemler ve bu problemlerin çözümleri için alınacak aksiyonların öncelikli konuları arasında yer aldığını ifade etti.

Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, toplantılara katılan firmalar ile görüşmeleri sonucunda, Proje Destek Ofisi'nin verebileceği destekleri hatırlatarak, firma sorunlarını en aza indirgemek adına desteğe her zaman açık olduklarını belirtti. Demirdelen, bu toplantıların belli aralıklarla tekrarlanarak firmalarla iletişimin ve iş birliklerinin artırılacağını söyledi.

Proje Destek Ofisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve firmaların nitelikli personel ihtiyacı, firmalar arası iş birliklerinin önemi, AR-GE projelerinin önemi ve destek kapsamları konularında istişarelerde bulunulduğu toplantıya, Proje Uzmanı Esin Sevgi, Enerji Verimliliği Uzmanı Esat İçen, Proje Uzman Yardımcısı Gamze Gülen ve Elektromekanik Kümelenme bünyesinde bulunan firmalar katıldı.