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Giriş Tarihi: 30.8.2021 10:33

Elektromekanik Kümelenme 2. İstişare toplantısı gerçekleştirildi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Elektromekanik Kümelenme 2. İstişare toplantısı gerçekleştirildi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Proje Destek Ofisi, Elektromekanik Kümelenmeye yönelik 2. İstişare toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, firmaların bakanlıklardan gelen talepleri başta olmak üzere üretim ve ihracat konusunda yaşanan problemler ve bu problemlerin çözümlerine yönelik çalışmalar yapan Proje Destek Ofisi’nin kümelenmeye yönelik çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, Elektromekanik Kümelenme 2. İstişare Toplantısında, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi planlanan Ankara resmi kurum ve kuruluş ziyaretleri öncesinde gündemlerindeki konulara ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Demirdelen, firmaların bakanlıklardan talepleri, üretim ve ihracat konusunda yaşanan problemler ve bu problemlerin çözümleri için alınacak aksiyonların öncelikli konuları arasında yer aldığını ifade etti.

Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, toplantılara katılan firmalar ile görüşmeleri sonucunda, Proje Destek Ofisi'nin verebileceği destekleri hatırlatarak, firma sorunlarını en aza indirgemek adına desteğe her zaman açık olduklarını belirtti. Demirdelen, bu toplantıların belli aralıklarla tekrarlanarak firmalarla iletişimin ve iş birliklerinin artırılacağını söyledi.

Proje Destek Ofisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve firmaların nitelikli personel ihtiyacı, firmalar arası iş birliklerinin önemi, AR-GE projelerinin önemi ve destek kapsamları konularında istişarelerde bulunulduğu toplantıya, Proje Uzmanı Esin Sevgi, Enerji Verimliliği Uzmanı Esat İçen, Proje Uzman Yardımcısı Gamze Gülen ve Elektromekanik Kümelenme bünyesinde bulunan firmalar katıldı.

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Elektromekanik Kümelenme 2. İstişare toplantısı gerçekleştirildi
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