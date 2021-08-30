Eskişehir’de HES kodu oyunu: Polis otobüsten indirdi

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetim yaptı. Bir otobüste yolcu olarak bulunan M.Y. isimli kadının karantinada olması gerektiği tespit edildi. Bunun üzerine yapılan detaylı incelemede M.Y.'nin kardeşine ait HES kodu ve kimlik ile bilet aldığı ortaya çıktı. İhbar üzerine Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince karantinaya alınan M.Y.'ye kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 469 lira idari para cezasına çarptırıldı.