Fotoğraf severler eğitim kurslarında buluşacak

Mersin Fotoğraf Derneği tarafından yıl içerisinde belirli periyotlarla düzenlenen Temel Fotoğraf Eğitimi kurslarının 110.dönem kayıtları devam ediyor.

20 Eylül'de başlayacak eğitimlerde, fotoğraf makineleri, objektifler, çekim modları, diyafram, enstantane, İSO, alan derinliği, ışık, kompozisyon, photoshop, sosyal medya fotoğrafçılığı ve düğün fotoğrafçılığı hakkında teorik ve pratik bilgiler verilecek.

18 saat teorik ve 20 saat uygulamalı olmak üzere toplam 38 saatlik kursun ardından katılımcılara Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı sertifika verilecek. Kursiyerler bu sertifika ile birlikte artık ödüllü fotoğraf yarışmalarına da katılabilecek.

34 yıllık tecrübesi ile alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslara tüm fotoğraf severleri davet eden MFD Başkanı Hayrettin Kırdı, "Fotoğrafa ve fotoğraf makinesine ilgi duyan herkesi kurslarımıza bekliyoruz. Biliyorsunuz ki 2 seneye yakındır dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle etkinliklerimize ara vermiştik. Ülkemizdeki normalleşme süreci ile birlikte bizde kurslarımızı başlatma kararı aldık. 110.dönem Temel Fotoğrafçılık Eğitimimizde fotoğraf nasıl çekilir, nasıl işlenir, kompozisyon da dikkat edilmesi gerekenler nelerdir, fotoğrafta ışık kullanımı ve fotoğraf makinesinin temel işlevleri hakkında bilgiler vereceğiz" dedi.

Kursların pandemi koşullarına uygun havalandırmalı salonda yüzyüze verileceğini ve kursun 2 tam gün fotoğraf gezisi ile sonlanacağını belirten Kırdı, kurslara katılmak isteyenlerden koronavirüs aşısı şartı aradıklarını söyledi.