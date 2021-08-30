Gaziantep’te genç kız sırra kadem basmıştı: Orada ortaya çıktı!

3 gündür polis tarafından aranan Hülya Sarılsu, dün akşam saatlerinde annesini telefonla aradı. Arkadaşının evinde olduğunu ve son günlerde bunalımda olduğu için dinlendiğini söyleyen Sarılsu, ailesinin yanına döndü. Kızına kavuştuğu için mutlu olan anne Zeynep Sarılsu, "Kızım yaşadığı psikolojik sebeplerden dolayı arkadaşının yanına gitmiş. Durumu iyi, bulunduğu için çok mutluyuz" dedi.

