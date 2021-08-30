Gaziosmanpaşalı gençler kıyasıya yarıştı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilk defa gerçekleştirilen paten, kaykay, scooter yarışmalarında renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinliğe katılan 250 genç ve çocuk hem yarıştı hem de eğlendi. Yarışmanın startını Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta verdi. Toplamda 16 kategoride gerçekleştirilen yarışmalar büyük rekabete sahne olurken, izleyenleri de heyecan sardı. Yarışmaların sonunda birinci olan yarışmacıya bisiklet, ikinci olan yarışmacılara 500 TL hediye çeki, üçüncü olan yarışmacılara ise 300 TL hediye çeki verildi. Ayrıca katılan tüm yarışmacılara madalya takdim edildi.



"SİZLERİN SPORA VE SANATA SAHİP ÇIKMASIYLA BU ETKİNLİKLERİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"



Etkinlikte konuşan Başkan Usta, "Bugün farklı kategorilerde, farklı yaşlarda sizleri burada görmüş olmak beni heyecanlandırdı. Özellikle Gaziosmanpaşa şehrimizde bir farklılık oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda 2023 yılına kadar önceliklerimizin başına özellikle kadınlar ve çocuklar olmak üzere sporu, kültür ve sanatı koyduk. Aşama aşama bu yatırımları hizmete dönüştüreceğiz. Hem de sizlerin spora ve sanata sahip çıkmasıyla bu etkinlikleri yaygınlaştıracağız. Bugün ilk defa yapıyoruz bu etkinliği. Umarım hiçbir arkadaşımız hasar görmeden ve keyifle bu etkinliği tamamlamış oluruz" dedi.



"BİR DAHAKİ SEFERE TEKRAR GELMEK İSTİYORUM"



Yarışmada birinci olan Metehan Balcı, "Gerçekten güzel bir etkinlik. Gençlerin böyle etkinliklere katılmasını tavsiye ediyorum. Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Birinci oldum çok mutluyum. Bir dahaki sefere tekrar gelmek istiyorum" diye konuştu.

Yarışmada ikinci olan Diva kapusuz, "Ben scooter yarışlarını ikinci bitirdim. Çok heyecanlıyım çok şaşkınım. Benim için büyük bir süpriz oldu. Bu kupayı hepimiz için aldım" dedi.