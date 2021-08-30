Gebze’de Kıraç ile 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına bir gün önceden başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bayram etkinlikleri kapsamında Türk Rock Müziğinin sevilen sanatçısı Kıraç'ı Gebzeliler ile buluşturdu. Metin Oktay Futbol Sahasında gerçekleşen konserde ünlü sanatçı Kıraç, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

SEVİLEN PARÇALARINI SESLENDİRDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni inşa edilen Metin Oktay Futbol Sahasında gerçekleşen konsere, Gebze'nin yanı sıra bölgedeki diğer ilçelerden de vatandaşların yoğun ilgisi oldu. Konserdeki tüm vatandaşların Zafer Bayramını tebrik eden Kıraç, sevenlerine birçok seçkin eserlerini seslendirdi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN, KIRAÇ'A TÜRK BAYRAĞI HEDİYE ETTİ

Yoğun bir coşkunun yaşandığı konsere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katıldı. Konserde sahneye çıkarak vatandaşlara hitap eden Başkan Büyükakın, vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle andığını ifade ederek herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Büyükakın sanatçı Kıraç'a günün anısına Türk Bayrağı hediye etti.