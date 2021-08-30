Gelinde korona çıktı 24 kişi karantinada

Denızli'nın Çameli
ilçesinde düğünden 1 gün sonra korana virüs testi pozitif çıkan gelinin ardından damat ile birlikte düğüne katılan 23 kişi daha karantinaya alındı. Kolak Mahallesi
'nde yaşayan Halise N
. A. ile Muhammet S
. çifti, 22 Ağustos günü mahalledeki okulun bahçesinde düzenlenen düğün ile hayatlarını birleştirdi. Düğünün ertesi günü rahatsızlanan gelin, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Doktorların şüphe üzerine yaptığı koronavirüs testi pozitif çıkınca, çiftin düğünü mahalleli için kabusa dönüştü. Gelin Halise N.'nin ardından damat Muhammet S. ile birlikte düğüne katılan 23 kişi daha temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alındı.