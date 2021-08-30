Göstermelik siteye reklam verdiler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbullunun parasını çarçur edenlerden koruyacağız" şeklinde sözlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun kepenk indirmiş dijital basın kuruluşlarına reklam verdiği belirlendi.

KASA AÇILDI

İsrafı önlemek yerine israfa davetiye çıkarttığı yönünde eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, reklam giderleri için belediyenin kasasını sonuna kadar açtı. İsrafın son örneği ise 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla verilen bir ilanda göründü.

REKLAM AKIYOR

Ayladır haber girişi yapılmayan, atıl bir durumda bekleyen İstanbul Denge Gazetesi isimli internet sitesi, İBB'nin reklam pastasından payını aldı.

İstanbul Denge Gazetesi isimli internet sitesine, İBB tarafından verilen reklamda, "İnancın, beraberliğin, özgürlüğün ve aklın zaferi… 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

SİTE 2 AYDIR GÜNCELLENMİYOR

En son 21 Haziran 2021'de, "Beylikdüzü Belediyesi Babalar Günü" başlıklı haberin giriş yapıldığı sitede, en son giriş yapılan köşe yazarı ise Murat Kudret'in "Bir Dönemin Acı Bilançosu" başlıklı yazısı oldu.