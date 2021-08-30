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Giriş Tarihi: 30.8.2021 11:28 Son Güncelleme: 30.8.2021 11:33

Güngören'de parkta silahlı saldırı

DHA
Güngören’de parkta silahlı saldırı

İstanbul Güngören'deki 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda dehşet dolu anlar yaşattı. Kimliği belirsiz 2 kişi, kovaladıkları Mehmet Emin İpek'i silahla bacağından vurdu. İpek, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Güngören Haznedar 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirlenemeyen 2 kişi park içerisinde kovaladıkları Mehmet Emin İpek'e silahla ateş açtı.

Güngören'de parkta silahlı saldırı | Video

İpek'in bacağına 7 kurşun isabet etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Emin İpek, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, park çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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Güngören'de parkta silahlı saldırı
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