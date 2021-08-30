Güngören'de parkta silahlı saldırı | Video

İpek'in bacağına 7 kurşun isabet etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Emin İpek, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, park çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.