İstanbul Valiliği’nden 30 Ağustos Resepsiyonu

Programda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türkler, bütün tarihimiz boyunca, hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız. Yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz" sözlerini paylaşarak konuşmasına başladı. Türk Milleti'nin tüm imkânsızlıklara rağmen emsalsiz bir kurtuluş mücadelesi verdiğini belirten Yerlikaya, "Milli Mücadele'nin o ateşten günlerinde, çok büyük açılar çekilmiş, nice gözyaşları dökülmüştü. 26 Ağustos sabahı tarihin yeniden yazıldığı o günde 207 bin yürek aynı anda atıyordu. Koca milletin kaderi, göğsü iman dolu Mehmetçiklerin elindeydi. Onların elleri tetikte, gözleri ufukta, nefesler tutulmuştu. 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diye çıkılan yolda artık sona gelinmişti. Bugün bizim bayram günümüz. Bayramlaşmak için bir araya geldik. Zaferin coşkusunu beraberce doyasıya yaşıyoruz. Bize bu zaferi, bu büyük mutluluğu bahşedenleri hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız" dedi. Programda 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan filmin gösterimi yapıldı. Ve Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türkülerden oluşan eserler seslendirildi.