İstanbul’da kaza: Anne ve bebeği ölümden döndü

Yere yığılan anne çığlıklar atarak çocuğunu kucağına alıp ambulans diye bağırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine 4 ambulans geldi. Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polisin konula ilgili çalışmaları devam ediyor.