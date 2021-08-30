İstanbul’da kaza: Anne ve bebeği ölümden döndü

Can pazarının yaşandığı olay yerine dakikalar içerisinde gelen 4 ambulansla ilk müdahale yapıldı. Sağlık durumu iyi olan anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu.
Ümraniye Parseller Mahallesi Karadeniz caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir anne ve bebeği yaralandı. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobil motora çarptı. Dengesini kaybeden motor sürüklenerek gidip bir anne ve pusetteki bebeğine çarptı.
Yere yığılan anne çığlıklar atarak çocuğunu kucağına alıp ambulans diye bağırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine 4 ambulans geldi. Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polisin konula ilgili çalışmaları devam ediyor.