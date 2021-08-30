Kaçak göçmenleri İstanbul diye Van’a getirdiler

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmenlerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, 29 Ağustos tarihinde İpekyolu ilçesinin Bahçıvan Mahallesinde bulunan kullanılmayan 4 katlı bir iş hanına operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalandı. Olayın şüphelileri oldukları tespit edilen İran uyruklu A.R.D. ve A.Z. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan kaçak göçmenler arasında bulunan Afganistan uyruklu H.Q.Y. isimli kişinin üzerinde yakalanan ve sahte olduğu tespit edilen yol izin belgesi ele geçirildi. Ayrıca yakalanan göçmenlerin 600 TL karşılığında İstanbul diye Van'a getirildiği tespit edilirken, kaçak göçmenleri kandıran kişi ile birlikte 3 kaçak göçmen Van otogarında polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildiği bildirildi.