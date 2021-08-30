Kaymak Festivali’nde lezzet şöleni

Nevşehir merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde 12. Kaymak Festivali düzenlendi.

Kaymaklı Yeraltı Şehri girişinde düzenlenen 12. Kaymak Festivali'nde 12 sade, 7 süslü olmak üzere 19 kaymak yarıştı.

Protokol üyeleri ve kasaba kadınlarının jürilik yaptığı festivalde dereceye giren yarışmacılara, Süt Birliği ve Kaymaklı Kalkınma Kooperatifi tarafından süt sağım makinası, inek yemi ve çeşitli hayvancılık ürünleri verilecek.

Festivalle ilgili gazetecilere açıklama yapan Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, 100 yıldan beri sadece Kaymaklı beldesine has bir şekilde yapılan Kaymaklı kaymağını tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Kasabanın adını kaymaktan aldığını anlatan Çekiç, "Kaymak en önemli ürünümüz. Adını aldığımız bir ürün. Beldemize ismini rahmetli Cumhurbaşkanlarımızdan Cevdet Sunay vermiş. Bölgeye özgü olan kaymaktan yola çıkarak beldemizin isminin Kaymaklı olarak anılmasını istemiş." dedi.

Bölgeye has bir şekilde 100 yıldır aynı yöntemle kaymak üretildiğini kaydeden Çekiç, "Bizim kuru kaymaklarımız yaklaşık 100 yıldır kullanıyor. Düğünlerde kına gecelerinde ve kına azıklarında kuru kaymak kullanılıyor. Kaymağın tescilini daha önceki belediye başkanlarımız yaptırmıştı. Biz bu noktada coğrafi işaret için başvuruda bulunduk. İtiraz süresi bitmek üzere. Coğrafi işaretimizi de alacağız. Büyük şehirlerdeki büyük marketlerle görüşmelerimiz oldu. Oldukça da beğeni topladı. Kaymağın raf ömür sürelerini hesaplatıyoruz. Buzdolabında ne kadar zaman duruyor, dışarıda ne kadar kalabiliyor. Ciddi bir talep var. Kısa sürede fabrikalaşmaya da çalışacağız." diye konuştu.

Festivali daha da büyütmeyi hedeflediklerini ifade eden Çekiç, "Bu festivali önümüzdeki yıllarda daha da büyüterek sürdürme kararlılığı içerisindeyiz. Bu yıl oldukça görkemli şekilde geçmesini arzu ediyoruz. Bu festival Zafer Bayramı ile de bütünleşince 2 bayramı bir arada yapmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.