Kocaeli Tuğçe Kandemir ile çoştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Ulusunun bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenledi. Kutlamalara bir gün öncesinden başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gündüz düzenlenen etkinlikleri gece sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir'in konseri ile taçlandırdı. Seka Park Uçurtma Tepesi'nin önünde gerçekleştirilen konsere Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Tahir Büyükakın da katılarak sevilen sanatçıya çiçek takdim etti.

YEREL SANATÇILAR SAHNE ALDI

30 Ağustos Zafer Bayramı Konserleri öncesinde yerel sanatçılar, Pandemi nedeniyle uzun zamandır ayrı kaldıkları Kocaelililerle buluşarak eşsiz eserler eşliğinde sevenleri ile buluştular. Ayrıca etkinliklerle eş zamanlı olarak, Kocaeli Bilim Merkezi'nin gerçekleştirdiği Bilim Showları ile çocuklar doyasıya eğlendi. Yeni bir şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar gün boyunca etkinliklere eşlik etti.

KO-MEK KUTLAMALARA RENK KATTI

Yine konser öncesinde Seka Park Uçurtma Tepesi önünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK)18 adet stantta branş tanıtımı ile atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Bileklik yapımı, resim atölyesi gibi branş tanıtımlarını gerçekleştiren KO-MEK kurmuş olduğu Kocaeli yöresel köşesi ile ziyaretçilere ziyaretçilere Kandıra Bezi ve Karamürsel Sepeti'nin tanıtımını yaptı. Komeksepeti standında onlione olarak düzenlenen yarışmaya katılan vatandaşlardan bir kişi çekiliş sonunda ebru tablo sahibi oldu.

ŞARKILAR HEP BİRLİKTE SÖYLENDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen konsere Kocaelililer yoğun katılım göstererek SEKA uçurtma tepesini hınca hınç doldurdu. Sanatçının sahnede söylediği şarkılara eşlik eden vatandaşlar hep birlikte unutulmaz bir konser anısı yaşamış oldu.