Kocaeli’de polis memuru otobüs ile araç arasında sıkıştı!

Durumu fark eden vatandaşların uyarılarıyla otobüsün şoförü, aracı geriye aldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hafif yaralanan polis memuru Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Otobüs şoförü ise olayın ardından polis merkezine götürüldü.