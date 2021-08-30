Köpeği, 4 atı, sığırı ve koyunuyla gömülmüş

VAN'da, Urartular dönemine ait Çavuştepe Kalesi
ile nekropol alanında yürütülen kazı çalışmalarında, köpeği, 4 atı, sığırı ve koyunuyla gömülü bir Urartu
yöneticisine ait olduğu sanılan mezar tespit edildi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu
, "Burası Urartu ölü gömme geleneği hakkında hep ilkler yaşattı. Bugün de o ilklerden biriyle karşı karşıyayız. Uzman ekibimizle yürüttüğümüz çalışmalarda in-situ (ilk konulduğu şekliyle) halinde bir mezarla karşılaştık" dedi. AA