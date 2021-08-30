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Giriş Tarihi: 30.8.2021

Köpeği, 4 atı, sığırı ve koyunuyla gömülmüş

Köpeği, 4 atı, sığırı ve koyunuyla gömülmüş
VAN'da, Urartular dönemine ait Çavuştepe Kalesi ile nekropol alanında yürütülen kazı çalışmalarında, köpeği, 4 atı, sığırı ve koyunuyla gömülü bir Urartu yöneticisine ait olduğu sanılan mezar tespit edildi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Burası Urartu ölü gömme geleneği hakkında hep ilkler yaşattı. Bugün de o ilklerden biriyle karşı karşıyayız. Uzman ekibimizle yürüttüğümüz çalışmalarda in-situ (ilk konulduğu şekliyle) halinde bir mezarla karşılaştık" dedi. AA
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Köpeği, 4 atı, sığırı ve koyunuyla gömülmüş
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