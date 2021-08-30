Maganda kurşunu iki kardeşi yaraladı

Adana'da laf atma tartışması sonrası pompalı tüfekle rastgele ateş açan 19 yaşındaki Yunus Emre P., o sırada sokakta oynayan Suriye uyruklu Ahmet A. (7) ile kardeşi Azize A.'yı (3) ağır yaraladı. İki kardeşin hayati tehlikesi sürdüğü öğrenilirken adliyeye sevke edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Olay, 22 Ağustos günü akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre P., mahalledeki bir grup arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyerek bir süre sonra kavgaya dönüşünce Yunus Emre P., pompalı tüfekle karşı gruba rastgele ateş açarak olay yerinden kaçtı. Şüphelinin tüfeğinden çıkan saçmalar o sırada sokakta bulunan Suriyeli Ahmet A. ile kız kardeşi Azize A.'ya isabet etti.

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 kardeşi Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri 25 Ağustos günü; Yunus Emre P.'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Zanlı Yunus Emre P., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.