MasterChef tantuni tarifi: Evde tantuni nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?

MasterChef'te kaptanlık oyununda kazananın belli olması için tantuni yapıldı ve jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Programı izleyenler ise "Evde tantuni nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Bu başlık altından; tantuni tarifine ve malzemelerine ulaşabilirsiniz.
TANTUNİ MALZEMELERİ
600 g dana eti
Yarım demet maydanoz
2 orta boy domates
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı sıcak su
1 adet kuru soğan (İsteğe göre)
Lavaş
BAHARATLAR
Tuz, sumak ve kırmızı toz biber
TANTUNİ PÜF NOKTASI NEDİR?
Önceden dinlendirilmiş et kullanmayı tercih edebilir, et suyu yerine aralarda çok az miktarda su ekleyerek de ocağı ateşleyebilirsiniz.
TANTUNİ NASIL YAPILIR?
Dana etini küçük küçük doğrayıp haşlayalım
Diğer yandan sebzelerimizi ve maydanozlarımızı doğrayalım.
Soğanlı yapacaksak kuru soğanımızı ince uzunca doğrayalım.
Bir kapta doğradığımız soğan ve maydanozu karıştırıp, göz kararı sumak atalım. Bu arada haşlanan etlerimizi kenara alalım.
Saçımızın içine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı su koyalım.
Ardından haşlanan erlerimizi koyup göz kararı diğer baharatlarımızı bir-iki tur çevirelim.
Saça lavaşlarımızı tek tek sırayla kapatıp ekmeklerimizi yağlayalım.
Yağlanan lavaşlarımızı tabaklara alıp önce kenarda duran domates ve soğan, maydanoz, sumak karışımından yayalım.
Üzerine pişen etlerimizden koyalım.
Dürümlerimizi sıkıca saralım.
Bütün etleri paylaştırdıktan sonra dürümlerimizi saca koyup önlü arkalı sacın yağıyla hafif kızartalım.