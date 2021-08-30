MasterChef tantuni tarifi: Evde tantuni nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?

MasterChef'te kaptanlık oyununda kazananın belli olması için tantuni yapıldı ve jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Programı izleyenler ise "Evde tantuni nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Bu başlık altından; tantuni tarifine ve malzemelerine ulaşabilirsiniz.