Muhittin Böcek’ten, ağabeyine son görev

Şadi Böcek için Uncalı Kent Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Başkan Böcek, tören öncesi protokolün ve vatandaşların taziyelerini kabul etti.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Böcek'in, cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi. Covid-19 kurallarının uygulandığı cenazede töreninde Başkan Böcek'in bir hayli üzgün olduğu görüldü.

Başkan Muhittin Böcek, geçen yıl ağustos ayında Covid-19'a yakalanmış, akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalmış ve 108 günlük tedavisinin sonucunda taburcu edilmişti.

Törene, CHP Antalya Milletvekilleri, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Çetin Osman Budak,Cavit Arı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik,Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, AESOB Başkanı Adlıhan Dere,siyasi parti temsilcileri,askeri erken, kent protokolü ve Böcek ailesinin yakınları katıldı.