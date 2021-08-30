‘Öğrenciler arkadaşlık ilişkilerini özledi’

Giriş Tarihi: 30.8.2021

Yeni eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de "yüz yüze" başlayacak. Mart 2020'den bu yana eğitim çoğunlukla uzaktan yapıldığı için öğrenci ve veliler heyecanla hazırlıklara başladı