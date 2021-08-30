‘Öğrenciler arkadaşlık ilişkilerini özledi’

Nun Okulları
Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida Üye
SABAH'a yaptığı açıklamalarda yeni eğitim öğretim yılına tüm önlemleri alarak başlayacaklarını belirtti. İşte özetle söyledikleri:
Okulumuz güvenlik ve hijyen konusunda tüm tedbirleri sıkı bir şekilde almakta ve uygulamaya geçirmekte. Veli ve öğrencilerimiz alınan önlemler hakkında detaylıca bilgilendirilerek adaptasyon konusunda ilk adımlar atılacak. Bu şekilde, yaşanan ya da yaşanabilecek kaygının en aza indirilmesi, veli ve öğrencilerimizin zihinlerinde soru işareti kalmaması hedeflenmektedir.
Öğrencilerimiz, evde oldukları süreç boyunca her şeyden ziyade arkadaşlık ilişkilerini özlediklerini sıkça ifade ediyorlar. Okula dönüş sonrası adaptasyonu kolaylaştırabilmek adına sosyal ilişkileri ön plana çıkaran, iletişim becerilerini geliştirecek, arkadaşlıklarını yüz yüze devam ettirmelerini kolaylaştıracak ders içi ve ders dışı etkinliklerle birlikte öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırmayı planlıyoruz.