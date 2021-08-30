Otizmli çocukların okul çilesi

"6 yaşındaki oğlum Musab'ı okula kaydettirmek için eşim okul ile görüştü gerekli evraklar hazırlandı okul bomboş olmasına karşı ertesi sabah okuldan aranıp kontenjanımız doldu başka okul bulun dediler. Biz evladımız daha iyi eğitim alsın diye Hatay'dan Ankara'ya taşındık. BU süreçte maddi manevi yıprandık. Başkentte böyle bir muamele ile karşılaşacağımızı düşünmemiştik."



TOPLUMA KAZANDIRMADA SORUN YAŞIYORUZ

Doğru eğitimle otizmli çocukların her şeyi öğrenebildiğini belirten Otizm Federasyon Başkan Yardımcısı Pervin Sabur, "Ben de bir otizmli çocuk annesiyim. Federasyonu arayıp okul sıkıntısı yaşadığını anlatan yüzlerce aile var. Anneler göz yaşları içinde evlatlarının okula kayıt edilmesini istiyor. Bu çocuklar vebalı değil akranları ile bir arada okusunlar. Çocuklarımızı topluma kazandırma konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz" diye konuştu.