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Giriş Tarihi: 30.8.2021 14:28

Otizmli çocukların okul çilesi

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Otizmli çocukların okul çilesi

Çocuklarının okul sorunu olduğu dile getiren bazı otizmli bireylerin aileleri okulların açılmasına sevinemediklerini heyecandan çok tedirgin olduklarını söyledi. Dünyada otizmli çocukların en önemli sorunu eğitim. Eğitim hakkı ülkemizde anayasada güvence altına alınmasına karşın bazı okullarda idareci ve öğretmenler otizmli bireylerin kendi okullarında okumasını istemediği için kontenjanların dolduğu bahanesiyle çoğu otizmli birey ailesi okulun kapısından geri çevrildiği ileri sürülüyor.

"6 yaşındaki oğlum Musab'ı okula kaydettirmek için eşim okul ile görüştü gerekli evraklar hazırlandı okul bomboş olmasına karşı ertesi sabah okuldan aranıp kontenjanımız doldu başka okul bulun dediler. Biz evladımız daha iyi eğitim alsın diye Hatay'dan Ankara'ya taşındık. BU süreçte maddi manevi yıprandık. Başkentte böyle bir muamele ile karşılaşacağımızı düşünmemiştik."

TOPLUMA KAZANDIRMADA SORUN YAŞIYORUZ
Doğru eğitimle otizmli çocukların her şeyi öğrenebildiğini belirten Otizm Federasyon Başkan Yardımcısı Pervin Sabur, "Ben de bir otizmli çocuk annesiyim. Federasyonu arayıp okul sıkıntısı yaşadığını anlatan yüzlerce aile var. Anneler göz yaşları içinde evlatlarının okula kayıt edilmesini istiyor. Bu çocuklar vebalı değil akranları ile bir arada okusunlar. Çocuklarımızı topluma kazandırma konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz" diye konuştu.

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Otizmli çocukların okul çilesi
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