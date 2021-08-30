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Giriş Tarihi: 30.8.2021 11:58

Otomobil demir bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Otomobil demir bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilin demir bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Samsun Havza'dan Muğla'ya seyahat eden Recep A. (30) idaresindeki 55 ABA 777 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun karayolu Delice ilçesi yakınlarındaki Köylü Pazarı önündeki yol ayrımında kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere saplandı.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde otomobilde sıkışan yolcu 32 yaşındaki Emine A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü R.A, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Otomobil demir bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 yaralı
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