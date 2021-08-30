Pılı pırtıyı toplayıp kaçmak suç değil

İstanbul Sancaktepe
'de yaşayan ve henüz 4 aylık evli olan Serpil T. (40) ve Metin T. (41) ayrıldı. Boşanma aşamasındaki çiftin eşya kavgası ise savcılıkta son buldu. İddiaya göre; evi terk eden kadın yanında tabak, çanak, perde, ziynet eşyası hatta kocasının kıyafetlerini de toplayıp götürdü. Terk edilen koca ise eşinin değil, eşyanın peşine düştü. Eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
da "Güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlattı. Şikâyet üzerine polisler kontrol amaçlı çiftin evine gitti.
'O ALTINLAR BENİM'
Yeri tespit edilen Serpil T., emniyetçe alınan ifadesinde eşiyle boşanma aşamasında olduğunu söyleyerek, aile içi huzursuzluğunun devam etmesi üzerine evden ayrıldığını belirtti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Serpil T., "Evden ayrılırken yanıma aldığım ziynet eşyaları düğünde annemin bana taktıklarıydı. O altınlar bana ait" dedi. Savcılık da "Ziynet eşyasının sadece erkeğe ait olduğuna dair yeterli delil yok. Eşyalar genelde kadının mülkü sayılır. Kanuna göre evlilik birliği devam ederken bu tür iddialarla ilgili ceza verilmez. Savunmasının alınmasına dahi gerek görülmemiştir" diyerek dikkat çeken bir takipsizlik kararına imza attı.