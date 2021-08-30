Rize Valisi Kemal Ceber gelen mesajı gösterdi ve uyardı! Utanıyorum yüzüm kızarıyor





'KAYBETTİKLERİMİZİN YÜZDE 90'I İKİNCİ DOZ AŞIYI OLMAYANLAR'



Kendisine bir vatandaşın gönderdiği WhatsApp mesajını anlatan Vali Çeber, "Bir vatandaşımız telefondan mesaj atarak bana ulaşıyor. Annesi covid entübe duruma girmek üzere. Trabzon'da yer bulunamadığı için Rize anlamında destek istiyor. Mesajda 'Utanıyorum. Söylerken bile yüzüm kızarıyor. Biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu' diyor. Lütfen aşımızı ihmal etmeyelim. Bu konudaki en önemli silahımız. Biz Rize olarak bu silahı kuşandık. Aklınıza aşı oranı yüzde 77, vaka niye bu kadar yüksek diye gelebilir.