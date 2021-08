SABAH deprem sonrası Elazığ’ın nabzını tuttu

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da TOKİ tarafından konutların inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Tamamlanan binlerce konut ise çekilen kuralar ile hak sahiplerine teslim edildi. Evlerine kavuşan depremzede vatandaşlar, devletin her zaman yanlarında olduğunu, yapılan konutların güvenli ve konforlu olduğunu ifade etti.





Elazığ'da, geçen yıl 24 Ocak'taki deprem sonrası evi ağır hasar gören depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için TOKİ aracığıyla kent merkezde 24 bin 83 ve inşa ediliyor.





Vatandaşların yeni konutlarına kavuşması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 15 bin konutun yapımı tamamlandı. Kura çekimleri tamamlanan konutlar vatandaşlara teslim ediliyor. Bugüne kadar 12 bin 734 konutun geçici kabulü yapılıp hak sahiplerine teslim edildi. Yatay mimari anlayışla yapılan konutlarda yöreye özgün ahşap ve taş kaplamalar kullanıldı. Sosyal donatıları, parkı, oyun ve spor alanları yeni konutlar yeni yaşam alanı oldu.





Elazığ'da depremin ardından yapımına başlanan ve biten çelik konstrüksiyonlu köy konutları vatandaşlara teslim edildi. Kent merkezinin yanı sıra köylerde de çelik konstrüksiyonlu evlerin yapımı hızla sürüyor. Bu kapsamda merkeze bağlı köylerde tamamlanan konutlar, hak sahiplerin teslim edildi.





81 İLDE ÇALIŞMALAR TAM GAZ



81 ilde toplam 922 ilçede 300 bin konutun deprem dönüşümü gerçekleştirilirken bu konutların 100 bini İstanbul'da bulunuyor. Dönüşüm faaliyetinin yatırım değeri 90 milyar lira olarak açıklandı. Bugüne kadar ise 2,5 milyon kentsel dönüşüm ve sosyal konut tamamlandı. TOKİ konutlarıyla ve yapı denetim sistemleriyle ülke çapında binaların yüzde 55'i güvenli hale getirildi. 10 milyon vatandaşın can ve mal güvenliği teminat altına alındı.

150 bin yeni sosyal konutun çalışmaları ise devam ediyor.





Halihazırda depremlerden ve selden zarar gören Elazığ'da 24 bin 83, Giresun'da 619, Malatya'da 6 bin 282, Rize'de 378 ve İzmir'de 5 bin 93 konut inşa ediliyor.





Ayrıca inşa edilen millet bahçeleriyle ve ekolojik koridorlarla hem şehirlerimize nefes aldırılıyor hem olası afet durumunda kullanılacak toplanma alanları oluşturuluyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Elazığ ve Malatya'da 27 bin konutun dönüşümünü başlattık. Depremin üzerinden bir yıl geçmeden 8 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu an itibarıyla sadece Elazığımızda biten konut sayısı 11 bin bağımsız bölümü aşmıştır. Malatya'da sürdürdüğümüz 4 bine yakın bağımsız bölümün de hemen hemen yarısı tamamlanmış, kalan yarısı için de imalatlar hızlı bir şekilde devam etmektedir. 3 bin 500 tarım köy konutu yapıyoruz. Tarım köy konutları da hakikaten kırsal kalkınmayı sağlayacak. Köylerimizin, beldelerimizin kalkınmasına fayda sağlayacak ve aynı zamanda orada üretimi, istihdamı teşvik edecek çok önemli proje olarak görüyoruz."

Elazığ'da gitmedikleri mahalle, ilçe, beldenin kalmadığını, hepsinde vatandaşlarla beraber olduklarını aktaran Kurum, Sürsürü Mahallesi'nde de çok önemli dönüşüm projesi yürüttüklerini söyledi.



Kalan konutlarının tamamını da yıl sonu teslim edeceklerini ve vatandaşlara sağlam ve güvenli konutlarını vereceklerini dile getiren Kurum, şehrin kuzeyini, güneyini, batısını ve doğusunu geliştiren, 50, 100 yılını planlayacak şekilde bir proje gerçekleştirdiklerini vurguladı".

Depremden etkilenen ve yeni yuvalarına taşınan vatandaşlar Sabah'a duygu ve düşüncelerini şu şekilde aktardı;



Selami Tıraşlar;



"Taşınalı 2-3 ay oldu hayat çok güzel komşuluk ilişkilerimiz sosyal donatılara bağlı olarak çok kuvvetli. Eski yıkılan evimiz 1999'da yapılmış bir binaydı deprem'de ağır hasar aldı ve yıkıldı. Geçen gün Bingöl'de olan deprem'i çarşıdakiler hissetmiş inanın biz hiç hissetmedik ve tv'den öğrendim depremin olduğunu. Yapılan binalar işçilik açısından muazzam ve çivi çakmakta zorlanıyoruz. Devletimiz her konuda olduğu gibi Vatandaşın yanında, yalnız deprem'de değil her türlü felaketlerde ivedi yanında oluyor. Bizler burada çok mutluyuz emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"





Taner Ergen;



"Öncelikle bizlere deprem'i unutturan Devletimiz'den Allah razı olsun. Oturduğumuz yaşadığımız yerden çok çok memnunuz huzurlu bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Daha öneceki oturduğumuz ev 30 yıllık eski bir binaydı viraneydi şimdi lüxs bir dairede oturuyoruz. Bina inşa edilirken inşaat alanına süreklli gelirdim fore kazıkların çakıldığını sürekli kontrol altında tutulduğunu gözlerimle gördüm. Allah Devletimiz'den Toki'den, baş mimarımız Cumhurbaşkanımızdan reisimizden Allah yüz bin defa razıyız Allah'ta ondan razı olsun.





Hasan Hüseyin Kel;



Eski evimiz dede'den kalma 125 yıllık bir binaydı yıkım kararı verildi yıkıldı. Buralar yapılırken geldim gezdim Murat Kurum bey'in sık sık geldiğini kontrol ettiğini gördüm bu yüzden içimiz rahat. Psikolejimiz evlerimize geçinde düzeldi unuttuk o günleri. Sayın Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun. Devletimiz daim olsunAllah Devletimize zeval vermesin. Murat Kurum'un ayağına Rabbim taş değdirmesin. Bizi ev sahibi yaptılar depremi unutturdular.