Şanlıurfa’da feci kaza! İki TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da korkunç bir kaza meydana geldi. Süleyman Korkmaz (43) idaresindeki 31 AGD 718 plakalı TIR, Şanlıurfa-Gaziantep otobanının 87'nci kilometresinde İbrahim Öztürk'ün kullandığı 47 EBC 77 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada sıkışan TIR sürücüsü Korkmaz ile yanındaki bir kişi ve diğer TIR'ın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
112 Acil servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman Korkmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.