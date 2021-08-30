Şırnak’ta yürek yakan kaza! Düğüne gidiyorlardı: 2 ölü 1 yaralı!

Araçta sıkışan Kevser Adıyaman (46), oğlu Azat Adıyaman (17) ve sürücü Nazım Adıyaman, uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan Kevser Adıyaman ve oğlu Azat Adıyaman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nazım Adıyaman'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.