Son dakika: Manisa’da katliam gibi kaza! 3 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberleri: Manisa'nın Salihli ilçesinde kan donduran bir kaza gerçekleşti. 3 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi. İşte detaylar...

3 ÖLÜ, 5 YARALI

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile, hızla gelen bir TIR çaptı. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.