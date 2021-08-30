Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul’a hava durumu uyarısı

İşte bölge bölge hava durumu raporu...
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
SİVAS °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık