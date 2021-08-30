Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 29 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazar günü yapılan MP TV canlı çekilişinde şanslı numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (29 Ağustos 2021 Pazar) canlı çekiliş sonucundan belli oldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduranlar büyük ikramiye sorgulama yapmak amacıyla 29 Ağustos MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (29 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 29 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;