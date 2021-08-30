Tekirdağ’da 15 dakikalık sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinde Trakya'da şiddetli yağış uyarısında bulundu. Uyarının ardından Tekirdağ'da 15 dakika kadar süren gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın bir anda bastırması ile bazı sokaklar suyla kaplandı, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yıldırım düşmesi sonucu da bir ağaç devrildi.