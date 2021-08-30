Tırlar çarpıştı: 1 ölü

Alınan bilgilere göre kaza, Gaziantep - Şanlıurfa Otoyolu Birecik mevkisinde meydana geldi. Süleyman Korkmaz (43) idaresindeki tır, plakası belirlenemeyen önünde seyir halindeki olan İ.Ö. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü Korkmaz ile yanında bulunan bir kişi araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Korkmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.