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Giriş Tarihi: 30.8.2021 10:54

Tiyatroda Kadın Hakları Özel Proje Performans Ödülü Sevinç Gediktaş’a

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tiyatroda Kadın Hakları Özel Proje Performans Ödülü Sevinç Gediktaş’a

Adana Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü yaptığı dönemde “Hakkari’ye Sanat Köprüsü” gibi değerli projeleri ve aldığı “Yılın en iyi kadın oyuncusu” ödülü ile adını duyuran Sevinç Gediktaş, bu yıl Tiyatroda Kadın Hakları Özel Proje Performans Ödülü’ne layık görüldü.

Adana Devlet Tiyatrosu sanatçısı Gediktaş ödülünü 6 Eylül Pazartesi günü İstanbul Kadıköy'de düzenlenecek 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri töreninde alacak.

MAVİ BAYKUŞ KİTABI BULUNUYOR

Başarılı sanatçı Sevinç Gediktaş, Yeni Tiyatro Dergisi'ne ve jüri heyetine, Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri'nin ikinci yılında kendisini böyle anlamlı bir ödüle layık görmesinden dolayı teşekkür etti. Yazar kimliğiyle de tanınan ünlü oyuncu Sevinç Gediktaş'ın bir de çocuklar için hazırladığı "Mavi Başkuş" adlı hikaye kitabı bulunuyor.

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Tiyatroda Kadın Hakları Özel Proje Performans Ödülü Sevinç Gediktaş’a
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