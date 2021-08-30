Toros Dağları’nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı için uçtular

Ay yıldız bayrağımızı ve ulu önderimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını zirveden açarak mesaj veren sporcular, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve vatandaşlar, aynı ruh ve heyecanı taşıdıklarını vurguladılar.

"RAKIM İKİ BİNDEN TÜRKİYE'YE MESAJ"

Üzerinden asırlar geçse de aynı inanç ve kararlığın devam edeceğini, Toros Dağları'ndan bütün dünyaya vurgulamak istediklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "30 Ağustos'un güzelliklerini, önemini, gelecek kuşaklara aktarmak adına bir dizi programlar yapıyoruz. 30 Ağustos'un gelecek kuşaklara aktarılması çok çok önemli. İki bin rakımında, bisikletçilerimizle, yamaç paraşütçülerimizle, hem spor anlamında hem de turizm anlamında 30 Ağustos'u birlikte kutlamanın hazzını gururunu hep birlikte yaşıyoruz. İki bin rakımından şu mesajı veriyoruz; Büyük Atatürk'ün önderliği, dünya liderliğini bizi biz yapan bizi birleştiren kıyamete kadar hür ve bağımsız olmamızı sağlayan ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekeceğiz inşallah." diye konuştu.

"KADIN SPORCULAR GURURLANDIRDI"

30 Ağustos için gökyüzünde yerini alan sporcular arasında kadınlarda vardı. Geçmişten günümüze kadıların ön sırada yerini aldığına dikkat çeken bir kadın sporcu, "Kadınlarımız her zaman ön safta yer almış. Dolayısıyla biz de bu gün bunu yapmakta ve gururunu yaşamaktayız.30 Ağustos Bayramı'mızda buna vesile olsun, diyerek bu tutkuyu ve heyecanı birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programı izleyen bir yaşlı teyze ise, "Kadınlar uçuyor. Helal olsun o kadınlara. Türkiye'nin babasıydı Atatürk. Gençlere helal olsun." açıklamasında bulundu.

Bir diğer sporcu ise, "Bunun gururu ayrı bir uçuş. Her uçuş daha zevkli. Bayrağımızla uçmak bizim için gurur verici bizim için yani bu gün onun için burada toplandık. Bunu en güzel kutlayacağız havada." dedi.

Bölge halkı ise sporculara tam destek veriyor. Desteğini ifade eden bir vatandaş ise, "Köyümüzde bu tür spor etkinlikleri olduğu için çok mutluyuz. Yüzlerce kişiler geliyor, ziyaret ediyor köylerimizi. Köylerimizin tanıtımı oluyor." diye söyledi.

Minik seyircilerde heyecana ortak oldu. Heyecanını ifade eden kendi küçük yüreği büyük bir minik seyirci, "Bende büyüyünce uçmak istiyorum. Amcalar çok güzel uçuyor." dedi.

Akpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Serin ise, "30 Ağustos ruhuyla sporcularımız uçuyor. Bizde köylüler olarak çok mutluyuz" diye konuştu.