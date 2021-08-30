Toros Dağları’nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı için uçtular

"KADIN SPORCULAR GURURLANDIRDI"

30 Ağustos için gökyüzünde yerini alan sporcular arasında kadınlarda vardı. Geçmişten günümüze kadıların ön sırada yerini aldığına dikkat çeken bir kadın sporcu, "Kadınlarımız her zaman ön safta yer almış. Dolayısıyla biz de bu gün bunu yapmakta ve gururunu yaşamaktayız.30 Ağustos Bayramı'mızda buna vesile olsun, diyerek bu tutkuyu ve heyecanı birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

Programı izleyen bir yaşlı teyze ise, " Kadınlar uçuyor. Helal olsun o kadınlara. Türkiye'nin babasıydı Atatürk. Gençlere helal olsun" diye konuştu.

Bir diğer sporcu ise, "Bunun gururu ayrı bir uçuş. Her uçuş daha zevkli. Bayrağımızla uçmak bizim için gurur verici bizim için yani bu gün onun için burada toplandık. Bunu en güzel kutlayacağız havada" dedi. Bölge halkı ise sporculara tam destek verdi. Desteğini ifade eden bir vatandaş ise, "Köyümüzde bu tür spor etkinlikleri olduğu için çok mutluyuz. Yüzlerce kişiler geliyor, ziyaret ediyor köylerimizi. Köylerimizin tanıtımı oluyor" ifatelerini kullandı.

Minik seyircilerde heyecana ortak oldu. Heyecanını ifade eden kendi küçük yüreği büyük bir minik seyirci, " Bende büyüyünce uçmak istiyorum. Amcalar çok güzel uçuyor" dedi. Akpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Serin ise, " 30 Ağustos ruhuyla sporcularımız uçuyor. Bizde köylüler olarak çok mutluyuz" diye konuştu.