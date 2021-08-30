Trabzon şehidini karşıladı

Askeri uçakla Trabzon Havalimanına getirilen Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in cenazesi, burada yapılan törenle karşılandı.

Tören öncesinde kardeşlerinin cenazesini Trabzon Havalimanında bekleyen ağabeyleri Nurettin, Bahattin ve kardeşi Fatmanur Şebelek'i de burada personeller ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

Törene, şehidin ailesi, arkadaşları ve akrabalarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Erdem Canbolat, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, AK Parti Trabzon il başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Bekir Sıtrı Tarım, Trabzon'da ki sivil toplum kurumlarının müdürleri, STK Temsilcileri, askeri erkân, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin Annesi Yeter, babası Ali ve ağabeyi Kemalettin ve kardeşi Havva Şebelek ise Ankara'dan şehit cenazesi ile birlikte Trabzon'a geldi. Şehit cenazesi havalimanına indikten sonra, şehit yakınları da aprona koşarak aileyi burada karşıladı. Gözyaşlarına boğulan şehit ailesine yakınları sarılarak teskin etmeye çalıştı.

Uçaktan askeri törenle indirilen Şehit cenaze Bahçecik Mezarlığı Gasılhanesine götürüldü. Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in cenazesi yarın Arsin Ulu Camiinde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonra Fındıklı Mahallesinde toprağa verilecek.

20 gün önce Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği roket saldırısında ağır yaralanan Uzman Çavuş İsmail Şebelek (26), 20 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde gerçekleşen hain saldırının ardından Türkiye'ye getirilen Şebelek, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.20 gündür Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınan Uzman Çavuş Şebelek hayatını kaybederek şehit düştü.